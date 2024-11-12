Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP29) "Yeşil Şehir Sakarya" hedefi doğrultusunda temaslarda bulundu. Alemdar, ayrıca Sakarya'da yeşil enerji çalışmalarına yönelik Azerbaycan'ın iki büyük enerji kurumu yetkilileriyle görüştü. Alemdar, “Dünyanın geleceği temiz ve yenilebilir enerjide. Bu büyük dönüşümde inşallah Sakarya olarak yerimizi alacağız” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29) temaslarını sürdürüyor.

Alemdar, Bakü'de bugün konferansa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayan heyet arasında yer aldı. Başkan Alemdar ayrıca Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sakarya'yı masaya yatırdı.

BAKÜ'DE ÖNEMLİ TEMASLAR

Yapılan görüşmelerde Birleşmiş Milletler'in yeşil bir dünya için yürüttüğü en önemli programlardan biri olan COP29'da Sakarya'nın yeşil dönüşümü, yeşil odaklı güçlü bir şehir inşası, iklim değişikliği ve sıfır atık projeleriyle ilgili belirlenen hedefler konuşuldu. Başkan Alemdar, ayrıca Sakarya'daki enerji projeleriyle alakalı Azerbaycan'ın en büyük enerji kurumlarından Azerışık ve AzerEnerji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

"Dünyanın geleceği temiz ve yenilenebilir enerjide" Alemdar paylaşımında, "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi’ne katılmak için Bakü’ye gelen Cumhurbaşkanımız Sayın RecepTayyip Erdoğan’ı karşıladık. Azerbaycan Azerışık ve AzerEnerji kurumlarının yetkilileriyle görüşüp çalışmaları hakkında bilgi aldık, yeşil enerji politikalarıyla alakalı istişareler gerçekleştirdik. Dünyanın geleceği temiz ve yenilenebilir enerjide. Bu büyük dönüşümde inşallah ülke ve şehir olarak yerimizi alacağız."

YEŞİL ŞEHİR SAKARYA VİZYONU

Başkan Alemdar, ayrıca Tarım Bakanı Yumaklı'ya "Yeşil Şehir Sakarya" projesiyle ilgili bilgi verdiklerini aktararak şöyle dedi: "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile görüşüp Yeşil Şehir Sakarya Vizyonumuz ile ilgili bilgiler verdik. Sayın Bakanımıza yakın ilgisi için teşekkür ediyorum. Biz bol oksijenli, zemini güçlü, doğasını gelecek yüzyıllara herhangi bir müdahale olmadan miras bırakabilecek bir Sakarya'yı hayal ediyoruz. Çalışmaların alt yapısını oluşturmak adına burada bulunmamız da çok önemli. İnşallah gayretle, samimiyetle Sakarya için çok çalışacağız"

Adil, sürdürülebilir, doğaya saygılı bir dünya COP29 konferansında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son 20 yılda iklim değişikliği, sıfır atık ve yeşil dönüşümde ortaya koyduğu başarıyı anlatarak, "Gelecek nesiller adil, sürdürülebilir, doğaya saygılı bir dünyayı inşa etmek için gelecek paktını kabul ettik" dedi.