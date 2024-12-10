Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara’da gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı için gittiği Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu.

İlk olarak AK Parti Genel Merkezi’nde Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları Toplantısı’na katılan Alemdar, daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’u ziyaret etti.

Alemdar daha sonra AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na İl Başkanı Yunus Tever, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün ve İl Kadın Kolları Başkanvekili Meryem Kalender ile birlikte katıldı.

Siyaset gönül işidir

Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalar yaptı.Grup toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Siyaset her şeyden önce gönülleri fethetme işidir” sözlerine dikkat çekti.

Eser ve hizmet siyaseti

Kardeşliğimizi daha samimi bir şekilde pekiştirerek Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmayadevam edeceklerini ifade eden Başkan Alemdar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi vatandaşlarımızla aramızda gönül köprüleri kuracak, eser ve hizmet siyasetine devam edeceğiz. Her daim sahada vatandaşlarımızla birlikte olmaya, onların taleplerine kulak vermeye, birliğimizi ve beraberliğimiz koruyarak, samimiyet ve gayret içerisinde şehrimize hizmet sunmayı sürdüreceğiz. Şehrimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için tüm gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Sakarya, Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır

Başkan Alemdar, 13 Aralım Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı programlara da tüm vatandaşları davet ederek, “Hasret bitiyor. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 13 Aralık Cuma günü huzur bulduğu şehir Sakarya’mıza geliyor. Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Cumhurbaşkanımızı yine en güzel şekilde ağırlayacağız. Hemşehrilerimiz 2002’den bu yana olduğu gibi liderimizi yine bağrına basacak. Tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.