Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında buluştu. Alemdar, “Bu akşam sizlerle aynı iftar sofrasını paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı sema altında, aynı ezana kulak vererek, aynı bayrağın gölgesinde bir aradayız. Bu birlikteliği, canları pahasına koruyan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimize borçluyuz” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, vatan savunmasında canlarını feda eden şehitlerin emaneti olan şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile iftarda bir araya geldi.

RAMAZAN’I TEBRİK ETTİ

Şehit aileleri ile gaziler ve yakınlarıyla sohbet eden, kucaklaşan Başkan Alemdar, vatandaşların rahmet ve bereketinin yaşandığı Ramazan’ı tebrik etti.

Alemdar, bugün ki birlik ve beraberlik tablosunu toprağı kanla sulayan şehitlere ve kahraman gazilere borçlu olduklarını ifade ederek, şehitlerin ve gazilerin emanetine sahip çıkmak için gayretle çalışacaklarını söyledi.

“BU BİRLİKTELİĞİ ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE BORÇLUYUZ”

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunması akabinde açılan oruçların ardından düşüncelerini paylaşan Başkan Alemdar, “Bu akşam sizlerle aynı iftar sofrasını paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı sema altında, aynı ezana kulak vererek, aynı bayrağın gölgesinde bir aradayız. Bizim kardeşliğimiz, bu topraklarda bin yıllık bir hukuk üzerine kurulu. Bu birlikteliği, canları pahasına koruyan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimize borçluyuz” dedi.

“SİZLER BİZİM BAŞ TACIMIZSINIZ”

Şehit ve gazilerin bu topraklar için fedakârlıklarının kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük olduğunu ifade eden Başkan Alemdar şöyle dedi: “Şunu çok iyi biliyoruz ki, bizlerin huzur ve güven içinde yaşaması için gözünü kırpmadan mücadele eden kahramanlarımız, bu yola çıkarken dönmeyi düşünmediler.Sizlerin evlatları, eşleri, kardeşleri, babaları bizlere sadece canlarıyla değil, geride bıraktıkları kahramanlıklarıyla da eşsiz bir miras devrettiler.Sizler, bizim baş tacımızsınız. Bizler de bu emanetin hakkını vermek için daima yanınızda olacağız”

Başkan Yusuf Alemdar, şehit aileleri ve gazilerin taleplerini dinledi, çözüm için notlarını aldı ve günün anısına onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.