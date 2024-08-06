Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yazlık Kavşağı'na yapılacak katlı kavşak projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan destek sözü aldıklarını belirterek, “Bölgedeki trafik yükünü azaltarak, tüm güzergâhlara en hızlı ulaşım hizmeti sağlayacak olan Yazlık Katlı Kavşağı için uygulama projemize başladık. En hızlı şekilde yol alıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehir trafiği için öncelikli konulardan bir tanesi olan Yazlık Kavşağı ile ilgili çok önemli bir gelişmeyi Sakaryalılarla paylaştı.

TRANSİT GEÇİŞ

Alemdar, seçim beyannamesinde yer alan Yazlık Katlı Kavşağı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmede proje için destek sözü aldıklarını, bölgeye kazandırılacak yatırım için uygulama projesine başladıklarını ifade etti.

Alemdar, hazırladıkları katlı kavşak projesiyle artık bölgede sürücülerin hiçbir şekilde duraksama yaşamadan istedikleri güzergaha gidebileceklerini, bu yolun Sebahattin Zaim Bulvarı (Camili Yolu) ile Farabi Caddesi arasında bir transit geçiş sağlayacağını dile getirdi.

“VAKİTTEN, YAKITTAN, KARBON SALINIMINDAN KAZANDIRACAK”

Ayrıca proje yapılırken raylı sisteme de yer verildiğini kaydeden Alemdar, “Yonca kavşak modeli ile hiçbir şekilde duraklama olmadan trafik akışını sağlayacağız. Çevre yolu ile Serdivan istikameti arasında bir köprü inşa edeceğiz. Böylelikle Sebahattin Zaim Bulvarı ile Farabi Caddesi arasında da transit geçiş olacak. Yeni Yazlık Kavşağı vakitten, akaryakıttan, karbon salınımından sağlayacağı faydaların yanında kesintisiz ulaşım ile araç trafiğini rahatlatacak, ulaşımlar konforlu olacak” diye konuştu.

“UYGULAMA PROJEMİZE BAŞLADIK”

Başkan Alemdar uygulama sürecine geçtiklerini ifade ederek şöyle dedi: “Şehrin beklentisi var. Biz de bu konuda çalışma yaptık ve bakanlığımızla görüştük. Yazlık Kavşağı için bakanlığımızın desteğini, onayını aldık. Uygulama projemize başlıyoruz. İnşallah bölgedeki trafik yükünü hafifletecek bir yatırımı şehrimize kazandıracağız. Bu şehrin geleceği için yorulmadan en iyisini ortaya koymak için gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yazlık Katlı Kavşağı projesi tamamlandığında Adapazarı'ndan Yenikent'e, Çevre Yolu'ndan Serdivan'a kadar tüm güzergahlara ulaşım çok daha kolay, güvenilir ve hızlı olacak.