Türkiye’nin en büyük peyzaj fuarı PSB Anatolia 7’nci kez Sapanca Kırkpınar’da düzenleniyor. Sakarya, 20 ülkeden 200 firmanın ürünlerini sergilediği, sektörün en dikkat çekici ürünlerinin yer aldığı fuarda yerli ve yabancı binlerce misafiri ağırlıyor. Galada konuşan Başkan Alemdar, “Önümüzdeki süreçte inşallah fuar girişimlerimizi artıracak ve yılda en az 3-4 fuar düzenleyeceğiz. Sakarya’nın kapısını dünyaya açmak istiyoruz” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sapanca Kırkpınar’da düzenlenen törenle kapılarını bu yıl 7’nci kez açan sektörün en büyük organizasyonu PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, gerçekleştirilen gala gecesinde tanıtıldı. Buluşmada, Başkan Alemdar ve protokol üyeleri fuar paydaşlarına plaket takdim etti.

GALA GECESİNE YOĞUN İLGİ

Açılış akşamında düzenlenen buluşmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ile Meclis Başkanı Erdem Ercan, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, STK temsilcileri, kaymakamlar, sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

20 ülkeden alım heyetlerinin yer aldığı, 200 stantla peyzaj, bahçe sulama teknolojisi, bahçe ekipmanları, süs bitkisi tasarımlarından oluşan binlerce kalem ürünü sergilediği fuar Kırkpınar’da ilk gün yoğun ilgi gördü.

DÜNYA GENELİNDEN ZİYARETÇİLER

Sadece Türkiye’den değil dünyanın her yerinden gelen sektör meraklıları, en yenilikçi ve dikkat çekici ürünleri incelemek için Kırkpınar’daki fuar alanını gezdi, firmalardan bilgi aldı.

Peyzaj ve süs bitkisi sektöründe ticari anlamda da ciddi bir katma değer oluşturan fuarın gala gecesinde konuşan Başkan Alemdar, PSB Anatolia’nın şehir ekonomisi ve tanıtımına büyük katkı sunduğuna vurgu yaptı.

SAKARYA’NIN KAPISI DÜNYAYA AÇILACAK

Alemdar, “Şehrimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sunacak, ürettiğimizi gösterecek, şehrimizin peyzaj ve süs bitkiciliği sektöründe yakaladığı ivmeyi gösteren fuarı açtık. Kendi şehrimizin ekonomisine ve ülkemiz ticaretine sektörel katkısı çok büyük. 7 yıldır düzenlenen fuarımızı 2 yıldır uluslararası statüde yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte fuarları daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Yıllık 3-4 fuarla şehrin ürettiğine katkı sunmak, Sakarya’nın kapısını dünyaya açmak istiyoruz.” dedi.