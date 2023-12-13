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Kocaeli'de Kartepe’de park halindeki bir otomobil yandı. Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan araç yangınını Büyükşehir İtfaiye ekipleri söndürdüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde meydana gelen yangınlara ve kurtarma çalışmalarına çok hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

Sadece yangınlarda değil, vatandaşların ve diğer canlıların güvenliği içinde 24 saat görev başında olan ekipler, bu kapsamda Kartepe ilçesinde park halinde iken yanan aracı kısa sürede söndürdü.

PARK HALİNDE İKEN ALEV ALDI

Olay Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Seher Yıldızı Sokak üzerinde park halinde bulunan bir araçta meydana geldi. Otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine haber verdi. Olay yerine intikal eden ekipler, kısa sürede yanan aracı söndürdü. Büyükşehir İtfaiyesi, olaylara çok kısa bir süre içerisinde müdahale ederek, vatandaşların can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.