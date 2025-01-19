Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, alanında öncü eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Düzenlediği ulusal ve uluslararası projelerle ilimizin ve ülkemizin tanıtımında önemli rol üstlenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, “Elektrikli Araç Yangınları ve Müdahale Yöntemleri” eğitimini 12 ilin katılımı ile gerçekleştirildi.

Gerçekleştirdiği müdahale, eğitim ve denetim hizmetleri ile vatandaşların hizmetinde 7 gün 24 saat görev yapan Kocaeli İtfaiyesi, alanında öncü eğitim faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen tatbikat büyük ilgi gördü. Kocaeli İtfaiyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitime; Bursa, İstanbul, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Trabzon, Kırklareli, Bolu, Düzce, Yalova, Çorum İtfaiye teşkilatları başta olmak üzere özel sektör itfaiye teşkilatları ile endüstriyel tesislerin teknik emniyet birimi uzmanlarından oluşan 125 kişi katıldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ YANGIN SEBEPLERİ

Etkinlik, seminer ve uygulama olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Etkinliğin seminer bölümünde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, Trabzon İtfaiye Dairesi Başkanı Olcay Bal, Sakarya Üniversitesi Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof.Dr.Hakan Serhad Seyhan da yer aldı. Elektrikli araç yangın sebepleri, riskleri ve müdahale yöntemleri eğitimde katılımcılara aktarıldı.

Eğitimin uygulama bölümünde ise yangın battaniyesi kullanımı ile söndürme stratejileri ele alındı. Simülatör araçta gerçekleştirilen fiili batarya yangınına yangın battaniyesi ile muhafaza altına alma işlemi yapıldı. Kocaeli itfaiye personeli tarafından gerçekleştirilen uygulama adım adım katılımcılara aktarıldı. Su ile soğutma ve söndürme işlemi uygulaması da eğitim kapsamında gerçekleştirildi.