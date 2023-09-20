Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, tabiat parkına ulaşmadan ekiplerin 2 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Arazi yangınında 40 dönüm alan zarar gördü.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre Küçükelmalı ile Gümüşdere köyleri arasında yer alan elmalık mevkiinde bir tarlada bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğünde görevli ekipler yangına hemen müdahale ederken, İl Özel İdaresi ekipleri ise itfaiye ekiplerine tankerlerle su taşıdı.

Yangının ormanlık alana sıçramaması için büyük çaba sarf eden ekipler, 2 saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdüler.

Yangında 40 dönümlük tarım arazisi zarar görürken Jandarma yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatt.