Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan yangında 1 ev ve ahır yandı.

Olay, Çorum’un İskilip ilçesi Tıraşlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Tıraş isimli vatandaşa ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ev, ahır ve garaj kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.