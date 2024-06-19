2024-2025 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında Meksika asıllı Amerikalı oyun kurucu Alex Perez, TOFAŞ Basketbol Takımı'na katıldı.BURSA (İGFA) - Meksika asıllı Amerikalı oyun kurucu Alex Perez, yeni sezonda TOFAŞ Basketbol Takımı'nın başarısı için ter dökecek.
2024-2025 Sezonu kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren kulüp, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda yeni transferi Marcquise Reed ile birlikte Onvo Büyükçekmece Basketbol forması giyen Alex Perez ile de anlaşma sağlamıştı.
Geride kalan sezonda 28 maçta 14.2 sayı (%40 üçlük)-3.2 ribaund-6.8 asist-1 top çalma ortalama istatistikleriyle oynayan Alex, toplamdaki 191 asistiyle “normal sezonun asist liderleri” sıralamasında ikinci sırada yer almıştı.
1993 doğumlu ve 1.91 cm boyundaki Alex Perez, oyun kurucu (1) pozisyonunda görev yapmakta.