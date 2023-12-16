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Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, son şarkısı Dominik ile iddialı geliyorİSTANBUL (İGFA) - Survivor yarışması ile milyonların beğenisini kazanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni şarkısı “Dominik”, Universal Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Yayınladığı “SON GECE” gibi şarkıları ile müzik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni şarkısı, Survivor All Star 2024 yarışması öncesi Acun Ilıcalı ile yapılan telefon konuşmasından eğlenceli bir kesit içeriyor.