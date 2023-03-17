Çıkardığı her şarkısı ile müzik listelerinin ilk sırasında yer alan dinlenme rekorları kıran, Aleyna Tilki, uzun bir aranın ardından “Başıma Belasın” adlı yeni şarkısıyla bugün tüm dijital müzik platformlarında sevenleriyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Her söylediği ve yaptığı olay olan ancak üretmekten vazgeçmeyen Aleyna Tilki, uzun bir aranın ardından "Başıma Belasın" adlı yeni şarkısıyla müzik severlerle buluştu.

‘Cevapsız Çınlama’, ‘Sen Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’, ‘Dipsiz Kuyum’, “Tanırım İntiharı” şarkılarının ardından kariyerine sözü müziği Emrah Karakuyu, düzenlemesi Nushadow imzalı şarkısı “Başıma Belasın” ile devam eden Aleyna Tilki, şarkısının klibinin yönetmenliğini de önümüzdeki hafta kendisinin yapacağını duyurdu.