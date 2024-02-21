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İsviçre'nin en büyük otomotiv dergisi Auto Illustrierte’nin düzenlediği “En İyi Otomobiller”(Best Cars) yarışmasında 13 kategoride 455 otomobil yer aldı. Alfa Romeo; Giulia, Stelvio ve Tonale modelleri üstün bir başarı ortaya koyarak kendi kategorilerinde ödüllerin sahibi oldular. Alfa Romeo, ‘En İyi Otomobiller’ ödüllerinin yanı sıra, “Tasarım/Stil” kategorisinde birinci olurken, “Reklam” ve “Popülerlik” kategorilerinde de podyumda yer almayı başardı.İSTANBUL (İGFA) - İsviçre'nin en büyük otomotiv dergisi Auto Illustrierte’nin 30.kez düzenlediği “En İyi Otomobiller” yarışmasında, 13 kategori altında yarışan 455 otomobil arasından, Alfa Romeo; Giulia, Stelvio ve Tonale modelleri üstün bir başarı ortaya koyarak kendi kategorilerinde ödüllerin sahibi oldular.

Alfa Romeo, bu yıl İsviçreli otomobil severlerin kalbini bir kez daha fethetti. Okuyucular, markanın sunduğu değerleri kendi değerleriyle özdeşleştirerek, Alfa Romeo'yu çeşitli kategorilerde ödüllendirdiler. Giulia, “Orta Boy Sedanlar” kategorisinde üst üste yedinci kez birinci olurken, Stelvio “Büyük SUV/Off-Road” kategorisinde altıncı zaferini kazandı. Tonale ise “Kompakt SUV/Off-Road” kategorisinde ikinci kez rakiplerini geride bıraktı.

Yılın Otomobili oylamasında elde edilen bu başarıların yanı sıra, Alfa Romeo, “Tasarım/Stil” kategorisinde birinci olurken, “Reklam” ve “Popülerlik” kategorilerinde de podyumda yer almayı başardı.