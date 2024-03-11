DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ülkede hayvan popülasyonunun azalmasına dikkat çekti.TOKAT (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Tokat’ta bir basın toplantısı düzenledi. Tokat Belediye Başkan Adayı Sedat Ay’ın da tanıtıldığı basın toplantısında Babacan yaklaşan yerel seçimlere, Tokat’ın altyapı sorununa, azalan hayvan popülasyonuna değindi. Konuşmasına bu gece başlayan Ramazan ayına değinerek başlayan Ali Babacan şöyle söyledi: “Allah dualarınızı, ibadetlerinizi kabul etsin. Allah memleketimize Ramazan bereketi getirsin inşallah.”

Ali Babacan’ın konuşmasından başlıklar şu şekilde:

“TÜRKİYE’DE HAYVAN POPÜLASYONU SÜREKLİ AZALIYOR”

“Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza, üreticilerimize şöyle bir bakıyoruz. Hayvanlarından birini kesiyor, onun parasıyla diğer hayvanlarınayem alıyorlar, para kazanmıyorlar. Sonra bir hayvanını daha kesiyor, onun parasıyla yem alıyor, diğer hayvanlarını besliyor. Bu şekilde Türkiye’de hayvan popülasyonu büyükbaş, küçükbaş sürekli azalıyor. Gemi gemi canlı hayvan ithal eder hale geldik.”

“TARIMA AYRILAN BÜTÇE 91 MİLYAR, FAİZE AYRILAN PARA 1 TRİLYON 254 MİLYAR”

“2024 bütçesine açın bakın. Tarıma ayrılan bütçe 91 milyar, faize ayrılan para 1 trilyon 254 milyar. Tam 13 kat. Yetmedi, geçen seçimden bugüne kadar da tam 1 trilyon lira kur korumalı mevduat için kur farkı ödediler. 1 trilyon lira. Nereden ödediler? Bütçede o görünmüyor. Çünkü Merkez Bankası karşılıksız para basıyor, ödüyor. Bütçede de görünmüyor o rakam.”

“SİZE TOKAT’TAN, YILLAR ÖNCESİNDEN BİR TELGRAF OKUYACAĞIM”

“Size Tokat’tan, yıllar öncesinden bir telgraf okuyacağım. Tokat mutasarrıfı Celal Bey tarafından çekilen telgraftan sadece bir pasaj okuyacağım sizlere. Celal Bey, Tokat’ın sancak yöneticisi. Tarihi söyleyeyim: 12 Haziran 1908. 115 yıl önce. Günlerden de perşembe. Telgrafta şöyle diyor Celal Bey: ‘Saat dokuza doğru dolu ile karışık ve çok şiddetli bir şekilde yağan yağmur neticesinde büyük bir sel meydana gelmiştir.’”

“115 YILDIR BU GÜZEL COĞRAFYANIN PAYINA DÜŞEN SEL OLMUŞ”

“Tarih: 19 Haziran 2023, yer yine Tokat. ‘Yeşilyurt ilçesinde iş yerlerini su basan esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti’ diyor bu haberde. 115 yıl 8 gün sonrasından bir başka haber. ‘Tokat'ın Turhal ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış 3 köyde sele neden oldu.’ Tarih farklı ama kader aynı. 115 yıl arkadaşlar. 115 yıldır bu güzel coğrafyanın; üzerine şarkılar, türküler yazılan bu coğrafyanın payına düşen sel olmuş, sel baskını olmuş, felaket olmuş.”

“SALDIRGAN SOKAK HAYVANLARI SORUNU TÜRKİYE’YE YAKIŞMIYOR”

“Saldırgan sokak hayvanları sorunu Türkiye’ye, Tokat’a yakışmıyor. Bu soruna hâlâ çözüm bulunamamış olması, 2024 Türkiye’si için büyük bir ayıp, büyük bir utanç. Belediyesiyle, iktidarıyla hepsinin de ortak sorumluluğu bunlar. Ve biz bütün bu sorunların çözümü için yola çıktık.”