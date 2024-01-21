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Emekli zam oranlarına yönelik eleştiride bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Geçen 1 Temmuz’da pas geçtiler, zam vermediler. Dediler ki ‘Ya maaşın köküne zam yaptık ya’ dediler. Millete maaşın kökü diye bir şey de öğrettiler. Adalet ve Kalkınma Partisi değişti, ‘Yanındakileri Kalkındırma Partisi’ oldu.” dedi.Ankara (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşla gerçekleştirdiği bir sohbeti yayınladı. “Emeklilere yapılan zam oranları iktidarın gerçeklerden ne kadar koptuğunun en somut göstergesi. Beştepe'ye göre ‘Müjde’ bize göre ‘Rezalet’” ifadesiyle paylaşılan videoda Ali Babacan emekliye şu mesajları verdi:

“BUNLAR YA HESAP BİLMİYOR…”

Geçinmek için taksicilik yapan eski bir kamyon şoförünü dinleyen Ali Babacan, emeklinin ‘Ben niçin 25 sene sigorta yatırdım?’ isyanını şu şekilde yanıtladı:

“Şimdi 7 bin 500’ü 10 bin yaptılar. Müjde diye açıkladılar, değil mi? 2024 emeklilerin yılı olacak dediler. Şimdi TÜİK’in açıkladığı enflasyon kaç? %65. Gerçek enflasyon 7. Emekliye verdiler %33. Bunlar ya hesap bilmiyorlar…”

“YANINDAKİLERİ KALKINDIRMA PARTİSİ”

“Ben AK Parti’nin bayrağını 20 sene salladım, ama şimdiden sonra yokum vallahi” diyen vatandaşa Ali Babacan şu yanıtı verdi:

“Geçen 1 Temmuz’da pas geçtiler, zam vermediler. Dediler ki ‘Ya maaşın köküne zam yaptık ya’ dediler. Millete maaşın kökü diye bir şey de öğrettiler. Adalet ve Kalkınma Partisi değişti, ‘Yanındakileri Kalkındırma Partisi’ oldu.”