Emekli Korgeneral ve DEVA Partisi kurucularından Mehmet Şanver, dün son yolculuğuna uğurlanırken, Genel Başkan Ali Babacan duygusal bir mesaj paylaştı.ANKARA (İGFA) - Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlenen Şanver’in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konulup askeri tören birliği eşliğinde alandan götürüldü. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mehmet Şanver’in eşi Sevda Şanver ile beraber yürüyerek korteje eşlik etti. Şanver’in cenazesi, törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören emekli Korgeneral Şanver, 15 Temmuz: Kartal Yuvasının İstilası adlı kitabında darbe girişimi öncesinden FETÖ ile mücadelesini anlatmıştı.

DEVA Partisi lideri Babacan cenaze töreninin ardından resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Mehmet Şanver hakkında yayınlanan makalenin “Kızının düğününden darbeye karşı ilk talimatları veren general" şeklindeki başlığını yineleyen Babacan, “Mehmet Şanver Bey’in hayatından kesitleri okurken, beraber yol yürüdüğümüz için bir kez daha onur duydum. Ruhu şad olsun.” ifadesini kullandı.

Şanver’in 15 Temmuz darbe girişimi olmasaydı kariyerinin bir sonraki durağı olan Orgeneral rütbesiyle Hava Kuvvetleri Komutanı olması bekleniyordu. Şanver, bu yüzden kızının düğünü için takvim belirlerken YAŞ toplantılarıyla geçecek ağustos ayını elemiş ve 15 Temmuz 2016 kararlaştırılmıştı.

Düğün sahibi olan Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver’in Eskişehir’deki Birinci Hava Harekat Merkezi Harekat Başkanı Albay İsmail Üner’e verdiği emirler, darbe girişiminin seyrinin değişmesinde etkili oldu.