Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabah yürüyüşünde KAYMEK Talas Gençlik Merkezi öğrencileri ile buluştu.KAYSERİ (İGFA) - Ali Dağı'nın eşsiz doğasında, günün ilk ışıklarında gençlerle keyifli bir yürüyüş gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, “Yavrularımızı bizlere emanet eden ailelerine teşekkür ederken yavrularımızı yüreklendiren ülkemize, devletimize, değerlerimize bağlı bir şekilde yetiştiren hocalarımızı, tüm ekibi tebrik ediyorum” dedi.

Hemen her güne sporla başlamayı gelenek haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez Ali Dağı sabah yürüyüşünde KAYMEK Talas Gençlik Merkezi öğrencileri ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç’a gençlerle sabah yürüyüşünde Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile KAYMEK idareci ve eğitmenleri de eşlik etti.

Yürüyüş esnasında verilen dinlenme molasında açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, yürüyüşte gençlerin kendisini yalnız bırakmadığını ifade ederek, “Bu bölgede yaklaşık her gün yürüdüğümü öğrenince başkanımızı yalnız bırakmayalım demişler. Biraz oksijen depolayalım demişler, Ali Dağı’mızın eteğinde güneşin doğmaya başladığı süreçte hem vakti değerlendirmek, dinamik ve diri olmak hem de sosyalleşme anlayışı içerisinde Talas Gençlik Merkezi’mizdeki yüz akımız olan, gururumuz olan sevgili yavrularımızla, onların büyükleri olarak onlara eşlik etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, gençleri kendilerine emanet eden ailelere teşekkür ederek, “Yavrularımızı bizlere emanet eden ailelerine teşekkür ederken yavrularımızı yüreklendiren ülkemize, devletimize, değerlerimize bağlı bir şekilde yetiştiren hocalarımızı, tüm ekibi tebrik ediyorum. Bunlar bizim geleceğimiz, inşallah bu potansiyeli daha da arttırmamız gerektiğinin farkındayız. 80 civarında yavrumuz var. Bu sene çok şükür hepsi üniversitelere girdik, başarılı üniversitelerde yer aldı. Geleceğin mühendisleri, geleceğin doktorları, geleceğin ekonomistleri, geleceğin iktisatçıları Kayseri’mizde, KAYMEK bünyesinde yetişiyorlar. Sağ olsunlar içimizi huzur dolduruyorlar. Onları seviyoruz, dua ediyoruz. Bir büyükleri olarak üzerimize düşen ne varsa her zaman yanlarında olacağımızı da ifade etmek istiyorum. Kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.