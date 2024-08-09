Türkiye’nin önde gelen hava sporu merkezlerinden birisi olan Ali Dağı ve Paraşüt İniş Alanını ilgilendiren önemli bir karar alındı. Vatandaşların sıcak yaz günlerinde yoğun ilgi gösterdiği Yamaç Paraşütü İniş Alanı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve şehir protokolünün imzasıyla resmen Ali Dağı Yamaç Paraşütü İniş Parkuru oldu. Çiçek, “Talas’ımızın çalışkan belediye başkanı Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyorum” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Yamaç Paraşütü İniş Alanındaki tanıtım toplantısında konuşan Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Adem Hasgül, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a hava sporlarına yapılan desteklerden dolayı teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, yamaç paraşütü alanının niteliğiyle ilgili uzun zamandır yapılan çalışmaların artık sonuna geldiklerini belirterek, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından buranın notam ilan edilmesini sağladık. Bu da diğer hava taşıtlarının burayı tanıyıp bilmesi ve güvenli uçuş gerçekleştirmesi demek.” dedi.

“TÜRKİYE’DE 3 MERKEZKEN BİRİ ALİ DAĞI”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ali Dağı’nın Türkiye’nin önde gelen hava sporları merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de bulunan 3 yamaç paraşütü iniş alanından birisi burası. Burada uzun yıllar bu faaliyet yapılıyor. Son beş yılda yelken kanat ve yamaç paraşütünde şampiyonalar yaptık. Bu alan çok ilginç bir şekilde sosyal donatılar olmamasına rağmen vatandaşlarımızın piknik alanı olarak kullandığı yer oldu. Böyle olunca paraşütçülerimizle piknikçilerimiz geçinemez oldu. Yapılan çalışmalardan sonra cami tarafını paraşütçülere, yol tarafını piknikçilere ayırdık. Artık güvenli uçuşlar olacak. Burası piknik alanı olmaktan çıkmadı. Hava karardıktan sonra alanın tamamını vatandaşlarımız kullanabilecek. Burada isteyen istediği gibi uçamayacak. Ehliyetli kişiler uçabilecek ve izne tabi olacak. Sonuç olarak ülkemizin önemli bir hava sporları merkezi olan Talas’ımızı daha üst noktalara çıkaracak adımları atmış bulunuyoruz.” diye konuştu.

“TALAS’IN TURİZMDEKİ PAYI ARTACAK”

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, sözlerine “Bu güzel turizm hizmetinin Talasımıza, Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum” diye başlayarak, “Buradaki düzensiz, rastgele yapılan faaliyetler artık tescilli, hava sporları için devletimizin tanıdığı, kontrolü sağlanmış, güvenlik önlemleri alınmış çok güzel bir parkur oldu. Bundan sonra buranın markalaşması, tanınırlığı ve bilinirliği ile bölgeye bırakacağı gelir çok daha yüksek olacak.” şeklinde konuştu.

VALİ ÇİÇEK’TEN BAŞKAN YALÇIN’A ÖVGÜ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’de turizmle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının büyük bir gayret içerisinde olduğunu anlatarak, “Hepimizin hemfikir olduğu bir konu turizmle ilgili bu şehrin pastadan alabileceği çok pay var. Turizmin sadece deniz ve kayak olmadığını görüyoruz. Sporun da bir turizminin olduğunu özellikle su ve hava sporlarında Türkiye’de ve dünyada belli yerlerin öne çıktığını görüyoruz. Ali Dağı bunların içerisinde en iyilerinden biri. Mustafa Yalçın başkanın bölgenin tam olarak turistik hale gelebilmesi için yeni adımlara ihtiyacımız var dediğinde büyük bir beyin fırtınası yapıldı. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederken Talas’ın çalışkan belediye başkanı Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyorum.

Konuşmaların ardından Yamaç Paraşütü İniş Alanı Parkuru için hazırlanan protokole imzalar atıldı.