Talas’ın simgelerinden Ali Dağı’nda sıra dışı bir olay meydana geldi. Talas Belediyesi tarafından dikilen süs elmasının meyvesi dalındayken çiçek açması görenleri şaşırttı.KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın özel önem verdiği ağaçlandırma çalışmaları meyve vermeye devam ediyor. Bu kez hem meyve veren hem de çiçek açan süs elması ağacı şaşkınlık yaşattı.

Yüzbinlerce fidanın dikiminin yapıldığı Ali Dağı ve 360 yürüyüş parkuru çevresinde yetişen bitkilerden süs elması, görenleri şaşırtan bir olaya sahne oldu.

Normal şartlarda beş yıldan önce meyve vermeyen süs elması üç yıl önce dikilmesine rağmen gübre, ilaçlama ve bakımının iyi yapılmasıyla beraber meyve de vermeye başladı.

Misket büyüklüğünde meyve veren süs elması ayrıca aynı anda çiçek de açmaya başladı. Hem meyve hem de çiçeğin bir arada yaşandığı olay görenleri şaşkına uğrattı.

Ali Dağı ve çevresinde süs elmasının yanı sıra, armut, ıhlamur, at kestanesi gibi bitkiler de bulunuyor.