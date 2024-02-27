Sakarya TV canlı yayınında Atatürk'ün silah arkadaşlarından biri olan Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın mezarının Parlatepe'ye taşınması konuşuldu. Gazeteci Bahtiyar Bodur’un ortaya attığı görüş ile "Ali Fuat Paşa'nın mezarının Ankara Devlet Mezarlığı'nda olduğu söylenirken, tartışma kısmende olsa konukları şaşkına çevirdi.SAKARYA (İGFA) - Her hafta Jüri54 Sakarya üyeleri SakaryaTV canı yayınında yine buluştu.

3 saat 15 dakika süren programda birçok konu yanında Atatürk'ün silah arkadaşlarından biri olan Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın mezarının Parlatepe'ye taşınması konuşulurken, gazeteci Bahtiyar Bodur’un ortaya koyduğu bir görüş ile "Ali Fuat Paşa'nın mezarının Ankara Devlet mezarlığında olduğu söylendi. Bu tartışma kısmende olsa konukları şaşkına çevirdi.

İŞİN GERÇEĞİ NEYDİ?

İşin gerçeği Ankara’da bulunan Devlet Mezarlığında, ülkemizin önemli şahsiyetlerinin bazılarının gerçek bazılarının ise sembolik olduğu konuşuldu.

Konunun bir önemli kısmı ise Ali Fuat Cebesoy’un mezarının Parlatepe’ye taşınma tartışmaları oldu.

Gazeteci Şaban Mergül’ün moderatörlüğünde Haluk Akbay, Ahmet Pekşen, Ünal Dabak, Dr. Dursun Bostancı, Ahmet Çoşkun Aydın, Yusuf Cinal, Engin Şenol, Bahtiyar Bodur, İdris Toska, Namık Cihan’ın katıldığı programda merhum Ali Fuat Cebesoy yanında, Sakarya’nın güncel sorunları da irdelendi.