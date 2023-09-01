Derince Belediye eski Başkanı Ali Haydar Bulut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına getirildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine geçtiğimiz dönemlerde Derince Belediye Başkanlığı yapan Ali Haydar Bulut getirildi.

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Büyükşehir’in yeni Genel Sekreter Yardımcısı Ali Haydar Bulut, 2004-2009 yılları ile 2014-2019 yılları arasında iki dönem Derince Belediye Başkanlığı, 2009-2014 yılları arasında ise Gebze Organize Sanayi Bölge (GOSB) Müdürlüğü görevlerini yapmıştı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Bulut’a bağlı olacak olan daire başkanlıkları önümüzdeki günlerde belli olacak.