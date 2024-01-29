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Gölcük Belediyespor satranç sporcusu Ali Mete Dere, Antalya’da düzenlenen turnuvada 4. olarak Satranç Milli Takımı’nda yer almaya hak kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyespor sporcuları, farklı branşlarda, ülke genelinde başarı kazanmayı sürdürüyorlar. Birçok branşta ilçeye büyük başarılar kazandıran Gölcük Belediyespor’da bir başarı da satrançta geldi. Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç Turnuvası'da, 250 satranç sporcusu arasında, Gölcük Belediyesporlu Ali Mete Dere, eş puanla 4. olarak, Satranç Milli Takımı'nda yer almaya hak kazandı.

SPOR KENTİ GÖLCÜK YENİ YILDIZLAR YETİŞTİRİYOR

Spor kenti Gölcük’ün başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gururumuz olan Ali Mete Dere'yi, onu yetiştiren hocaları ve ailesini can-ı gönülden tebrik ediyor, milli takımda da üstün başarılar diliyorum” dedi.