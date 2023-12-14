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Saadet Partisi il başkanı ve yönetimi Saadet Partisi’nden aday adayı olan Sarıoğlan Eski Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız’ın seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Seçim kampanyası büyük bir kalabalık ile coşku ile karşılandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, “Sarıoğlan’ı yeniden milli görüş belediyeciliği ile tanıştıracağız. Tüm vatandaşlara eşit şekilde hizmet götüreceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan sosyal belediyecilik yapacağız. Savunduğumuz değerlerden ve hedeflerden hiç taviz vermedik. ‘Yaşanabilir bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya’ dedik. Bu 3 temel hedefi gerçekleştirmek en büyük motivasyonlarımızdan birisi oldu. Biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Aday adaylık sürecinde yoğun bir teveccüh gösteren tüm adaylarımıza teşekkür ediyoruz. Seçimlerde ülkemizde iklim değişecek, ahlakın ve adaletin iktidarını aziz milletimizle el ele vererek kuracağız. Bunu da Sarıoğlan’dan başlatacağız.” ifadelerini kullandı.

SP Sarıoğlan Aday Adayı Ali Osman Yıldız ise, “Sarıoğlan’a yapmış olduğumuz hizmetlere bir virgül koymuştuk. İnşallah bu hizmetlerimizi en iyi şekilde tamamlayacağız. Mahalli seçimlerin şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Saadet Partisi olarak Sarıoğlan ilçemizde seçime hazırız. Gardiyan değil garson belediyeciliği Sarıoğlan ilçemizde göstereceğiz. İlçemizin kalkınması ve gelişmesi için belediyeye çok görev düşmektedir. Biz mevcut imkânları harekete geçireceğiz, yeni kaynaklar sağlayacağız, Sarıoğlan ilçemizin kalkınması için çalışacağız. Belediyecilik bizim işimizdir. Saadet Partisi’nin işidir. Belediyecilik halkın içinde olmaktır. Sorunlarını çözmek için gayret etmektir. Vatandaşa değer veren, sorunlarına samimiyetle çözüm arayan, gayretli, çalışkan dürüst belediyecilik anlayışını hâkim kılacağız. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki gönülden yapılan her iş bereketlenir, yüksünerek yapılan işlerin ise hiç kimseye bir faydası olmaz.” dedi.