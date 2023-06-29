İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Program kapsamında ilk olarak Mevlana Çarşısı esnaflarını ziyaret eden ve öğle namazı sonrası Sultan Selim Camii’nde Konyalı vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Yerlikaya, Mevlana Türbesi’nde dua etti. Ardından Konya Valisi Vahdettin Özkan ile bir araya gelen Bakan Yerlikaya, Konya Şehitliği’ni de ziyaret ederek şehit yakınlarına taziyelerini iletti.

Daha sonra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nda memleketi Konya’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Bakan Yerlikaya, “Baba ocağım Konya’mda hemşehrilerimle, esnaf kardeşlerimle, göz aydınlığımız çocuklarımızla kucaklaştık, bayramlaştık. Bir dizi ziyaretten sonra Büyükşehir Belediyemize misafir olduk. Konya’mızı çok daha aydınlık yarınlara taşımak için gecesini gündüzüne katan başkanımıza şükranlarımı sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı’nın inşasındaki en güçlü harçlardan biri olan Konya’ma binlerce selam olsun” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Altay, ziyareti dolayısıyla Bakan Yerlikaya’ya teşekkür etti.

Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi’ni inceleyerek Başkan Altay’dan bilgi alan Bakan Yerlikaya, Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri’ni de imzaladı.