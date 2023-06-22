Aliağa Belediyesi’nin engelli bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Çaltılıdere Mahallesi’nde projelendirdiği Hippoterapi Merkezi’nde sona gelinirken, tesiste çalışacak personelin eğitimi ve hizmetlerin yürütülmesine ilişkin destek alınmasını içeren protokol de imzalandı.İZMİR (İGFA) - Aliağa Belediyesi ile Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesi (TJK) arasında imzalanan protokol gereği TJK, Hippoterapi Merkezi’nde bulunacak atların nitelikleri konusunda danışmanlık desteği sağlayacağı gibi tesiste görev yapacak personele at destekli terapi uygulamaları konusunda da eğitim verecek.

Belediye başkanlık makamında imzalanan protokol törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Hipodrom Müdürü Cenk İşkara, İzmir Hipodromu Mali Müdür Yardımcısı Ömer Ulusoy ile Atla Terapi Merkezi Uzman Fizyoterapist, Eğitmen Ayşe Akkuş katıldı. İmzalanan protokol sonrası Başkan Serkan Acar ve beraberindekiler son rötuşları yapılan Hippoterapi Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmaları yakından incelediler.

Çaltılıdere Mahallesi'nde 6 bin 689 metrekarelik proje alanında, 2 bin 120 metrekare kapalı alana sahip Hippoterapi Merkezi'nde uygulanacak Atla Terapi programı, özel çocukların sosyalleşme ve iletişim becerilerine fayda sağlayacağı gibi nörolojik, fizyolojik ve psikolojik olarak da gelişimlerini destekleyecek. Engelli bireylerin, aileleri ile birlikte keyifle vakit geçirebilecekleri Hippoterapi Merkezi'nde; Çocuk oyun alanları, bireysel eğitim odaları, tek katlı ahır, engelli mutfak atölyesi, fizik tedavi merkezi, padok, grup eğitim odası, otopark, seyir terası, kafeterya, günübirlik dinlenme alanları ile tek katlı 'rehabilitasyon merkezi ve yönetim binası' bulunacak.