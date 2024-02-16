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T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan, Aliağa Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilen Aliağa Körfezi'nde yapay resif projesi için önemli bir adım atıldı.İZMİR (İGFA) - Toplamda 600 adet resifin atılması planlanan projenin ilk resifleri, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa ŞAHİN, Aliağa Belediye Başkanı Serkan ACAR İlçe Kaymakamı Zekeriya GÜNEY Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bülent CANATAN İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selim AKSAKAL Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim kurulu Üyeleri ve Başkanının katılımıyla denizle buluştu.

Aliağa körfezinde geçekleştirilen Projenin amacı, körfezdeki deniz yaşamını desteklemek ve çeşitlendirmektir. Yapay resifler, deniz tabanında yaşam alanı ve üreme yerleri sağlayarak deniz ekosisteminin zenginleşmesine katkıda bulunacak. Aynı zamanda, balıkçılık faaliyetlerini destekleyerek yerel ekonomiye ve balıkçıların geçimine katkı sağlayacaktır.

İl Müdürü Mustafa ŞAHİN, proje hakkında şunları söyledi: "Doğal deniz yaşamını korumak ve çoğaltmak için önemli bir adım attık. Yapay resifler, deniz biyolojisinin zenginleşmesine ve balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak."

Yapay resif projesi, sadece Aliağa Körfezi'nin değil, aynı zamanda çevre koruma ve sürdürülebilir balıkçılık alanında ülke genelindeki benzer projeler için de bir örnek teşkil ediyor. Bu tür çevresel projelerin yaygınlaştırılmasıyla deniz ekosistemlerinin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması hedefleniyor.