İzmir'de Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde hazırlanan ‘Aliağa Sanat Günleri’nde yaz konserleri kapsamında sahne alan alternatif rock müziğin sevilen grubu maNga ve Dedublüman, şarkılarıyla Aliağalı müzikseverleri coşturdu.İZMİR (İGFA) - Sinemadan çocuk gösterimlerine, konserlerden yetişkin tiyatrolarına kadar birçok sanatsal etkinliğin yer aldığı ‘Aliağa Sanat Günleri’, büyükten küçüğe Aliağalıların yaz akşamlarına renk katmaya devam ediyor.

Aliağa Sanat Günleri’nde bu hafta Helvacı Meydanı ve Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı’nda ‘Kim Bu Aile?’ isimli film sinemaseverler ile buluştu. Çocuk tiyatroları kapsamında ise Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda gösterime sunulan ‘Karlar Ülkesi’ minik izleyicisine keyifli anlar yaşattı.

Tiyatro şöleni kapsamında bu hafta, Moliere’in ölümsüz eseri ‘Kibarlık Budalası’, 740’ıncı oyunu ile Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Oruç Kaptan, Aydan Şener ve Hakan Altıner gibi oyuncuların rol aldığı oyun, gecenin sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

İki ay olarak planlanan ‘Aliağa Sanat Günleri’nde temmuz ayı maNga ve Dedublüman konseriyle son buldu.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda ilk olarak Dedublüman sahne aldı. Grup, seslendirdiği ‘Belki’, ‘Gamzedeyim Deva Bulmam’, ‘Sakladığın Bir Şeyler Var’ gibi sevilen şarkılarıyla hayranlarını mest etti.

Dedublüman’ın hemen ardından bir diğer rock müzik grubu MaNga sahne aldı. Konserine ‘Alacaklı Topraklar’ adlı parçasıyla başlayan grup, konser boyunca seslendirdiği; ‘Bitti Rüya’, ‘Dünyanın Sonuna Doğmuşum’, ‘Dursun Zaman’, ‘Beni Benimle Bırak’ gibi sevilen parçalarıyla hayranlarına rock müzik şöleni yaşattı.

Rock müzik tutkunları, grubun seslendirdiği tüm şarkılara eşlik ederken kendilerini şarkıların ritmine kaptıran gençler, bir an bile yerlerinde durmadı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan MaNga, konserini ‘Bir Kadın Çizeceksin’ adlı hit parçasıyla sonlandırdı.

Konserin bir bölümünde sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MaNga ve Dedublüman’a Aliağa Sanat Günleri’ne katılımlarından dolayı teşekkür ederek, kendilerine Aliağalı üretici kadınlar tarafından el emeği ile üretilen, Aliağa yöresine özgü, tarihi ‘Helvacı Kilimi’ hediye etti.