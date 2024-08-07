Aliağa Belediyesi ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi iş birliğinde projelendirilen Aliağa Yolcu İskelesi’nde çalışmalara başlandı. Birçok Ege Adasına vapur seferlerinin düzenleneceği Aliağa Yolcu İskelesi, Aliağa’yı Kuzey Ege’nin turizmde öncü kentlerinden biri haline dönüştürecek. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, projenin hem ülke ekonomisine hem de Aliağa esnafına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.İZMİR (İGFA) - Aliağa ile Ege Adalarını deniz yoluyla birbirine bağlayacak vapur seferleri için Yalı Mahallesi Su İskelesi’nde inşaat çalışmalarına başlandı. Aliağa’yı Kuzey Ege’nin cazibe merkezlerinden biri haline getirecek olan proje, Aliağa’nın hem ekonomisine hem de sosyal yaşamına katkı sağlayacak.

Toplamda 26 bin 877 metrekarelik proje alanının 5 bin 320 metrekaresi iskele alanı, 8 bin metrekaresi park alanı, 11 bin 151 metrekaresi otopark ve yol alanı, 2 bin 136 metrekaresi fuar, piknik ve eğlence alanı, 264 metrekaresi yeşil alan olarak planlandı.

“ALİAĞA YOLCU İSKELESİ ALİAĞAMIZA HAYIRLI OLSUN” Proje alanında çalışmaları inceleyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, proje hakkında şunları söyledi: “Aliağamıza ulaşmak için artık bir yol daha var. Yalı Mahallesi’nde Su İskelesi olarak bilinen bölgede bugün itibariyle Aliağa Yolcu İskelesi’nin çalışmalarına başladık. Başta Midilli Adası olmak üzere birçok Ege Adasına Aliağamızdan seferler düzenlenecek. Yine bu iskele sayesinde Aliağamıza deniz yolu ile ulaşım da sağlanmış olacak. Aliağa Yolcu İskelesi, hem ülke ekonomisine hem de Aliağa esnafımıza önemli katkılar sağlayacak. 2025 yılının ilk çeyreğinde bitirmeyi hedeflediğimiz projemiz Aliağamıza hayırlı olsun”