Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde hazırlanan ‘Aliağa Sanat Günleri’nde sahne alan Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Zara ve Aliağalıların gönlünde taht kuran Uğur Aslan, şarkılarıyla dinleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.İZMİR (İGFA) - Sanat dolu günlerin yaşandığı hafta da çocuklar için Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET) öğrencileri tarafından ‘Mor Başlıklı Kızın Hikayesi’ ve ‘Hanegiller’ gösterime sunuldu. Antoine De Saint Exupery'in dünyaca ünlü kitabından uyarlanan ve Tiyatro Bozok tarafından sahnelenen 'Küçük Prens' isimli çocuk oyunu minik seyircisine keyifli anlar yaşattı. Sinemaseverler için ise Kent Park’ta ‘Çizmeli Kedi’, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda ‘Top Gun’ isimli filmler ekrana geldi.



Tiyatro Şöleni kapsamında bu hafta Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelenen 'Vişne Bahçesi' tiyatroseverlerden büyük alkış aldı.

Rus tiyatro yazarı ve modern öykünün ustalarından Anton Çehov'un tiyatro sahnesine aktarılan oyununu Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tiyatroseverlerle birlikte izledi. Tiyatro Sahnekarlar tarafından sahnelenen oyunda Erhan Yazıcıoğlu, Gülen Karaman, Volkan Severcan, Özdemir Çiftçioğlu, Emin And, Şebnem Özinal, Sefa Zengin ve Bora Severcan rol aldı.

Performanslarıyla göz dolduran oyuncular, gecenin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

‘Aliağa Sanat Günleri’nde yaz konserleri kapsamında Avcı Ramadan ve Çocuk Oyun Parkı’nda sahne alan Zara ve Uğur Aslan, sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konser alanını dolduran müzikseverlerin karşısına ilk olarak fahri Aliağalı olarak bilinen Uğur Aslan çıktı. Sahnede ‘Tanrı İstemezse’, ‘Gurbet’, ‘Resimdeki Göz Yaşları’, ‘Seni Yazdım Kalbime’ gibi şarkıları seslendiren sevilen sanatçı, yaklaşık 1 saat boyunca hayranlarına keyif dolu anlar yaşattı.

YAĞMUR ALTINDA MÜZİK RESİTALİ

Konserin ikinci bölümünde Uğur Aslan, sahneyi Türk Halk Müziği’nin eşsiz seslerinden Zara’ya bıraktı.

Ünlü sanatçı, ‘Sen Affetsen’, ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’, ‘Sağım Yalan Solum Yalan’, ‘Günün Birinde’ gibi arabesk, pop ve türkülerden oluşan repertuarıyla sahnede etkileyici bir performans sergiledi. Zara, duygusal parçalarıyla hüzünlendirirken hareketli şarkılarıyla da coşturdu. Müzikseverler, sahnede müzik resitali sunan Zara’nın tüm parçalarına zaman zaman sağanak halinde yağan yağmura rağmen hep birlikte eşlik etti.