Eğitim alanında yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça bahsettiren Aliağa Mehmet Saka İlkokulu Müdür Yardımcısı Funda Kurtkaya, dünyadaki bütün ülkelerden alınan başvuruların değerlendirilmesi sonucu, ‘Küresel Eğitim Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi Müdür Yardımcısı’ seçildi.İZMİR (İGFA) - 2022 AKS Education tarafından düzenlenen, dünyanın her köşesine aktif olarak ulaşmayı amaçlayan, mesleklerine katkılarda bulunan olağanüstü öğretmenleri tanımlayan ve tanıyan en prestijli organizasyonlardan ve ödüllerden biri olarak bilinen ‘Global Education Awards-Küresel Eğitim Ödülleri’ organizasyonunda ülkemizden 4 öğretmen ödül almaya hak kazandı.

Bu ödüle layık görülen dört öğretmenden birisi olan Funda Kurtkaya, hem Aliağa’yı hem de tüm Türkiye’yi gururlandırdı.

Kurtkaya ödülünü 30 Nisan’da Dubai’de düzenlenecek olan törende alacak.

Küresel Eğitim Ödüllerinde ‘Yılın En İyi Müdür Yardımcısı’ ödülüne layık görülerek Aliağa’yı uluslararası platformda temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Aliağa Mehmet Saka İlkokulu Müdür Yardımcısı Funda Kurtkaya, “Türkiye’den 4 öğretmenin Dubai’de ödül alacağı konferansta; ülkemi, bayrağımı, İzmir’imizi ve Aliağa’mızı, okulum Mehmet Saka İlkokulu’nu gurur ve mutlulukla temsil edeceğim. Çok kıymetli meslektaşlarım Selçuk Eleser, Anıl Toros ve Esra Uğurlu Kayışoğlu ile 30 Nisan günü Dubai’de birlikte aynı gururu yaşayacak olduğum için de ayrıca mutluyum. Meslektaşlarımın her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Ödül aldığımızı öğrendiğimiz günden beri desteğini esirgemeyen, onlarca sorumuza cevap veren, tecrübeleriyle yol gösteren, heyecanımızı, mutluluğumuzu, gururumuzu paylaşan çok kıymetli, özverili, çalışkan, meslektaşımız Selda Kul Baştürk’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.