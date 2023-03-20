Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 5-10 Mart 2023 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen il müsabakalarına katılan Aliağalı güreşçiler 14 madalya birden topladı. Başarılarına yenilerini ekleyen geleceğin milli güreşçileri el ettikleri 3 Altın, 5 Gümüş ve 6 Bronz madalya ile Aliağa’ya büyük bir gurur yaşattı.İZMİR (İGFA) - Aliağa Belediyesi Spor Okulları bünyesinde faaliyet gösteren güreş kursları geleceğin şampiyon güreşçilerini yetiştiriyor. Güreş kurslarında çalışmalarını sürdüren farklı yaş kategorilerindeki kursiyer çocuklar, Aliağa Demirspor formasıyla katıldıkları müsabakalardan başarı ile dönmeye devam ediyor.

Buca Afetevleri Spor Salonu’nda küçükler (10-11 yaş), yıldızlar (12-13 yaş), Genç B (14-15 yaş) ve U17 kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda Aliağalı; Arda Erşan, Musa Özdemir, Eymen Uysal yıldızlar kategorisinde birincilik elde etti. Minikler, yıldızlar ve U17 kategorisinde Ertuğrul Vedat Genç, Abdurrahman Karataş, Kerem Gezer, Ramazan Akil, İzzet Tuna Toprak ikinci olurken; Abdullah Koçyiğit, Hasancan Ersoy, Furkan Emir Aslan, Mert Beştepeli, Hakan Duzan, Yusuf Abdurrezzak Zanbak ise minikler, yıldızlar ve gençler B kategorisinde üçüncü oldu.

Aliağa’ya madalyalar ile dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aliağa Belediyesi Güreş Antrenörü Rafi Can Bilgiç, “Tüm sporcularımızı minderde verdikleri mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Hedeflerimizi yükselterek katıldığımız turnuvalardan daha fazla başarı ve daha fazla madalya ile dönmek istiyoruz. Önümüzde bölge müsabakaları, daha sonrasında ise Türkiye Şampiyonası var. İl müsabakalarında derece yapan öğrencilerimizle bölge müsabakalarına katılacağız. Emin Kınabaş hocamızın destek ve öğretileriyle hazırlıklarımıza vakit kaybetmeden başladık. En büyük arzumuz Türkiye Şampiyonası’na katılarak Aliağa’mızı en iyi şekilde temsil etmek. Bizlere her daim destek veren Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.