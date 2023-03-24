Aliağa Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği toplu iftar programları bu yıl da devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Toplu iftar geleneğini sürdüren Aliağa Belediyesi, Aliağalılar için Yeni Mahalle Düğün Salonu’nda bin kişilik iftar sofrası kurdu.

Vatandaşlar, Ramazan ayının ilk iftarını açmak için geleneksel iftar sofrasına yoğun ilgi gösterirken Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’da ilk iftarı Aliağalılar ile birlikte açtı.

İftar yemeği görevliler tarafından sofralara servis edilirken ney dinletisi de vatandaşlara Ramazan ayının manevi atmosferini yaşattı. Her şeyin özenle hazırlandığı ilk iftarda yemek öncesi ve sonrası duayı Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt yaptı.

İki ayrı noktadan yapılan servis sayesinde vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kalmadı.

Türk mutfağından geleneksel lezzetlerin sunulduğu iftarda yemekler, plastik tabldot tepsilerde değil, tabaklarda servis edildi. Kur’an-ı Kerim ve ezanın ardından ilk oruçlar açıldı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, birlik ve beraberlik ruhu içinde gerçekleştirilen ilk iftar sonrasında çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirip, vatandaşlarla sohbet etti.