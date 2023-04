Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 25.haftasında Budaklar Gençlik Spor Kulübü ile oynayacağı maçı rakibinin sahaya çıkmamasıyla 3-0 hükmen kazanan Aliağaspor FK, ligin bitimine 1 maç kala grup liderliğini garantiledi ve 10.grupta şampiyonluğunu ilan etti.İZMİR (İGFA) - Maç saatine dakikalar kala Aliağa Atatürk Stadı’nda tribünleri dolduran Aliağalı taraftarlar, takımlarının sahaya çıkışını şampiyonluk şarkılarıyla bekledi.

Ev sahibi takımın aksine konuk ekibin sahaya çıkmamasıyla orta hakem Damla Doğan Genç, Aliağaspor FK’yı hükmen galip sayan düdüğü çaldı. Maçı hükmen kazanan sarı siyahlılar, grup liderliğini garantileyerek 10.grupta şampiyonluğunu ilan etti.

Hakemlerin soyunma odalarına dönmeleri sonrası sahaya iki grup halinde sarı ve siyah formalarıyla çıkan Aliağaspor FK’lı futbolcular, şampiyonluk anısına taraftarı önünde gösteri maçı yaptı.

“BU ŞEHİRDE BÜYÜK BİR FUTBOL AŞKI VAR”

Sezona kötü başlamalarına rağmen özellikle ligin ikinci yarısında iyi performans sergileyerek grup şampiyonluğunu elde ettiklerini belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, “Şampiyonluğa sezon başından beri hep inandık. Şimdi önümüzde asıl final olan play off mücadelesi var. 9.grupta liderlik mücadelesi veren Söke Spor veya Bornova Futbol Kulübü play off turunda rakibimiz olacak. Play off turunu da geçerek Aliağa’yı profesyonel lig olan 3.Lige çıkarmak istiyoruz. Bu şehirde büyük bir futbol aşkı var. Futbola büyük bir destek var.

Bizlere her zaman destek veren Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar’a, kulüp başkanımız Kamil Önal’a ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.