Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, TFF 3.Ligin yeni takımı Aliağaspor FK’nın Bolu kampını ziyaret ederek Sakaryaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasını yakından izledi.İZMİR (İGFA) - Yıllar sonra profesyonel lige çıkarak büyük bir hasrete son veren ve şehrine büyük bir mutluluk yaşatan Aliağaspor FK, yaptığı bomba transferlerle kadrosunu güçlendirerek ilk etap hazırlıkları için Bolu’da kampa girdi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, mücadele seviyesi yüksek olan karşılaşmayı Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal ile birlikte izledi.

Karşılaşma sonrası futbolcularla yakından ilgilenen Başkan Serkan Acar, mücadele ruhunu sahaya yansıtan oyuncuları tek tek tebrik etti.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, maç sonrası kamp ziyareti ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Şehrimizin takımı Aliağaspor FK’nın Bolu’da düzenlemiş olduğu kampta futbolcularımızı ziyaret edip Sakaryaspor ile gerçekleştirilen hazırlık maçını izledik. Hazırlıklarına devam eden takımımızın enerjisi ve azmi şampiyonluk yolunda umut verici bir görüntü çiziyor. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı.