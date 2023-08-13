İzmir'de Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde hazırlanan ‘Aliağa Sanat Günleri’nde, yaz konserleri kapsamında bu hafta, arabesk müziğin güçlü yorumcusu Hakan Altun ve ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sahne aldı.İZMİR (İGFA) - Sanat dünyasının birbirinden değerli isimlerinin konuk olduğu Aliağa Sanat Günleri’nde bu hafta, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda ‘Çizmeli Kedi’, Yeni Şakran’da ise ‘Top Gun’ isimli filmler sinemaseverler ile buluşurken, Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda çocuklar için sahnelenen ‘Hayvanat Bahçesi’ isimli müzikli gösteri, miniklere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Türk Tiyatrosunun en güzel eserlerinin sahnelendiği Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda bu hafta Volkan Severcan, Bora Severcan ve Asuman Dabak gibi isimlerin rol aldığı ‘Tepe Taklak’, izleyiciyle buluştu.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ’DEN KLARNET RESİTALİ

Aliağa Sanat Günleri’nde yaz konserlerinde bu hafta romantik şarkıların prensi Hakan Altun ile klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici sahne aldı.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’ndaki konserin ilk bölümünde sahneye Hüsnü Şenlendirici çıktı. Sevenlerinin karşısına ‘Vaz Geçtim’ şarkısını çalarak çıkan ünlü sanatçı dinleyenlere klarnet resitali sundu. Konser boyunca müzik ziyafeti sunan sanatçı, enstrümantal şarkılarıyla konser alanını dolduranların kalbine dokundu.

HAKAN ALTUN MEST ETTİ

Şenlendiricinin ardından konserin ikinci bölümünde sahneye ünlü sanatçı Hakan Altun ‘Bir Telefon’ şarkısıyla çıktı. Konser boyunca dillerden düşmeyen aşk şarkılarını seslendiren Hakan Altun’un şarkılarına hayranları gece boyunca eşlik etti. Romantik şarkılarıyla hüzünlendiren Altun, hareketli şarkılarıyla da sevenlerini coşturdu.

Konserde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ünlü sanatçılara Aliağa Sanat Günleri’ne katılımlarından dolayı kendilerine Aliağalı üretici kadınlar tarafından el emeği ile üretilen, Aliağa yöresine özgü, tarihi Helvacı Kilimi hediye etti.