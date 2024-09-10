Kocaeli Büyükşehir, İzmit Alikahya Mahallesi Sanayici Caddesinin üstyapı yenileme çalışmalarına başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Alikahya Mahallesi Sanayici Caddesinin üstyapısı yenileniyor. Yaya kaldırımları ve asfalt yolu komple yenilenecek 1 kilometre uzunluktaki Sanayici Caddesi dekoratif aydınlatma direkleriyle de görsel bir zenginliğe kavuşacak. Bölgedeki fabrikalara ulaşımı sağlayan servis yolu caddede montajı yapılacak dekoratif led aydınlatmalar estetik bir görüntü oluştururken tüketilen enerjide de tasarruf sağlıyor. Caddede baskı beton tretuvar imalatı devam ediyor. Sanayici Caddesinde elektrik hatları yer altına alınarak kabloların görüntü kirliliği oluşturmasının önüne geçilirken aynı zamanda güvenlikte sağlanacak.

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