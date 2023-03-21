Kocaeli'de Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda kuzey yan yol köprüsü ve D-100 köprüsü İstanbul istikameti kiriş montajları yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda kuzey yan yol köprüsü ve D-100 köprüsü İstanbul istikameti kiriş montajı çalışmaları tamamlandı. Kuzey yan yolda 10 adet, D-100 köprüsü İstanbul istikametine 9 adet çelik öngermeli kirişin montajı yapıldı.

Kocaeli Stadyumuna ve Alikahya Organize Sanayi bölgelerine ulaşım yan yollarıyla birlikte 13 kilometre uzunluğundaki 30 metre genişlikli olarak planlanmış imar yolu ile sağlanacağı iş kapsamında, D-100-Kuzey yan yol arası istinat duvarı temel imalatları yapılıyor.

4 ADET KÖPRÜ VE 1 YAYA ÜST GEÇİDİ

Proje kapsamında 4 adet prefabrik öngerme kirişli köprü, D-100 üzerinde 1 adet çelik yaya üst geçidi inşa edilecek. D-100 üzerine, TEM Otoyolu üzerinde ve Yirim Deresi üzerine öngerme kirişli köprü inşa edilecek.

D-100 Karayolunun Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı ile Köseköy battı çıktı kavşağı arasında kalan kısmında yapılacak kavşak ile D-100 karayolundan Kocaeli Stadyumuna ve Alikahya Organize Sanayi bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracak Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.