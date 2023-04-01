Kütahya Belediye Başkan Prof. Dr. Alim Işık, 30 Mart Sıfır Atık Günü nedeniyle Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde gösterilen tiyatro oyununu çocuklarla birlikte izledi.KÜTAHYA (İGFA) - Hayata geçirdiği uygulamalarla yüzlerce ağacı kesilmekten kurtaran, çöpten elektrik üreten, hem ekonomiye hem de çevreye önemli kazanımlar sağlayan Kütahya Belediyesi, Sıfır Atık bilinciyle faaliyetlerine devam ediyor.

Çocuklara tasarrufu, geri dönüşümü ve çevreye duyarlılığı öğretmek amacıyla Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde, Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz öncülüğünde Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü organizasyonuyla Sıfır Atık konulu bir çocuk tiyatrosu düzenlendi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü İbrahim Çatladan’a oyun öncesi teşekkür belgesi takdim etti. Şehrimizdeki okullardan çok sayıda çocuğun katıldığı tiyatro oyunu ilgiyle izlendi ve beğeni topladı.