Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Sultanbağı, Okmeydanı ve Gültepe Mahalleleri için düzenlenen iftar yemeğinde hemşehrileriyle bir araya geldi.KÜTAHYA (İGFA) - Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma ayı olan ramazanda Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlikler, şehirde manevi bir ortamda yaşanmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da hemşehrilerini aynı sofrada buluşturmak için kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geliyor. Kütahya Belediyemiz tarafından Sultanbağı, Okmeydanı ve Gültepe Mahalleleri için düzenlenen iftar yemeği, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla Germiyan Ata Sporları Kulübü ve Kale Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

Açılan oruçların ve edilen duaların ardından hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik eden Başkanımız Işık, mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelmekten ve aynı sofra etrafında buluşmaktan son derece memnun olduğunu ifade etti.

İftar programına; MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Kütahyalı katıldı.