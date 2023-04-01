Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, iftar programları kapsamında Yenidoğan ve Yunus Emre Mahalleleri için salı pazarında düzenlenen iftar sofrasında hemşehrileriyle buluştu.KÜTAHYA (İGFA) - Ramazan ayının manevi havasını düzenlediği etkinliklerle yaşatan Kütahya Belediyesi, farklı mahallelerimizde kurduğu iftar sofralarıyla hemşehrilerimizi bir araya getirmeye devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen ilk iftar programının ardından Yenidoğan ve Yunus Emre Mahalleleri çin salı pazarında bereket sofraları kuruldu.

İftar sofrasında Kütahyalılarla buluşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, " Kahramanmaraş merkez olmak üzere 11 ilimizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle buruk bir ramazan geçiriyoruz. Kütahya'da deprem bölgesine ulaştırılmak üzere belediyemizin başlatmış olduğu yardım kampanyasına destek veren tüm hemşehrilerime sizler de dahil olmak üzere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim herkesin yaptığı yardımı kabul eylesin. Bizler bu Ramazan ayında 10 farklı mahallemizde, birbirine yakın olanları bir mahallede birleştirmek üzere bu yıl böyle bir iftar programı düzenledik. Geçtiğimiz iki yılda pandemi nedeniyle bir araya gelememiştik. Mahalle sakinlerimiz olarak bu iftara katılımınızdan dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hem şehrimiz adına hem de belediyemiz adına. Gönül daha çok bir araya gelmeyi istiyor. İnşallah başka vesilelerle de bir araya geliriz. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, Ramazan ayımız mübarek olsun. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına; MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Belediye Başkan Yardımcılarımız Abdullah Damcı, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Mustafa Çakır, Yunus Emre Mahalle Muhtarı Osman Altıntaş, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda Kütahyalı katıldı.