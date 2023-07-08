Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yaşlı gündüz bakımevi, kapalı otopark ve modern donatılarıyla çok önemli bir fonksiyonu üstlenecek olan Kütüphane ve Kültür Merkezi inşaatındaki çalışmaları inceledi.Şehre değer katacak olan ve öğrenciler başta olmak üzere hemşehrilerinin önemli bir ihtiyacına cevap verecek olan Kütüphane ve Kültür Merkezi inşaatındaki çalışmalar hızla devam ediyor. Proje alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, öğrenciler, gençler ve hemşehrileri için bu projeyi çok önemsediklerini belirtti. Proje kapsamında kapalı otopark, yaşlı gündüz bakımevi, sergi alanları, kafeterya ve kütüphane gibi modern donatılar yer alacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılında açılması planlanan Kütüphane ve Kültür Merkezi, 12 bin metrekare imalâtla şekil kazanacak.