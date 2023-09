Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İtalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı’nın Bursalı sporcularını ağırladı.BURSA (İGFA) - İtalya’da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nın final maçında Portekiz’i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı’nın Bursalı sporcusu Birkan Dikici ve Bursalı kaleci antrenörü İlyas Sarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Tarihi Belediye Binası’nda gerçekleşen ziyarette, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran ve Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Polat da hazır bulundu.

Aynı zamanda Tarım Peyzaj AŞ’de idari personel olan Birkan Dikici ve antrenör İlyas Sarı ile sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalı sporcuların ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarıların göğüslerini kabarttığını belirtti. Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonluğu’nda Bursalı iki ismin de büyük pay sahibi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Özel Futsal Millî Takımı Teknik Direktörü İbrahim Acar, 2021 yılında kazandıkları Avrupa birinciliğinden sonra bu unvanı ikinci kez Türkiye'ye götüreceklerini söylemişti. Tüm dünyada 6 milyon civarında down sendromlu birey yaşıyor. Ülkemizde ise yaklaşık 70 bin down sendromlu olduğu tahmin ediliyor.

Down sendromunu iyileştirecek veya yok edecek herhangi bir tedavi bulunmuyor. Tek yol ise eğitim. Son yıllarda gerek yerel yönetimlerin gerekse devletin destekleriyle erken dönemden başlayan eğitimler sayesinde büyük başarılara imza atılıyor. Sosyalleşme, bu eğitimin vazgeçilmez bir parçası. Bu yüzden down sendromlu bireylerin sosyal hayatta tüm insanlarla beraber, ayrıştırılmadan yaşamaları gerekiyor. Down Sendromlu Futsal Millî Takımı’mıza başarılar diliyor, onlara emek veren hocalarımızı ve sporcuları tebrik ediyorum” dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Aktaş, sporcu Birkan Dikici ve antrenör İlyas Sarı’ya çeşitli hediyeler verdi.