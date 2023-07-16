Sadece etiket okuyarak bütçenize katkı sağlayabilir, alerjik reaksiyonlarınızı azaltabilir, çevreyi ve dünyayı koruyabilirsiniz…İSTANBUL (İGFA) - Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek pay yüzde 22,8 ile gıda ve içecekte.

Gıda ve içeceğe ayrılan bütçede her ay artmaya devam ediyor. Etiket okuma alışkanlığı ile bütçeniz ne olursa olsun, gıdaların raf ömrü açısından tüketim alışkanlıklarınıza en uygun olanını ve daha kalitelisini seçebileceğinizi, israfı azaltabileceğinizi ve bütçenize katkı sağlayabileceğinizi biliyor musunuz? Etiket okuma alışkanlığıyla sağlıklı beslenmek için uygun ürünler seçebilir ve alerjik reaksiyon riskini de azaltabilirsiniz.

Gıda Mühendisi Sinem Bahçekapılı tüketicileri uyardı.

Alışveriş yaparken ürün etiketlerine zaman ayırarak içerik listesini, besin değerlerini ve diğer önemli bilgilerin incelenmesi gerektiğini belirten Bahçekapılı, "Etiketleri okuyarak daha bilinçli tüketim kararları alabilirsiniz. Etiketler, tüketicilere ürün içeriği, besin değerleri, alerjenler ve saklama koşulları gibi bilgileri sunar. Bu sayede tüketiciler, sağlıklı beslenme hedeflerine uygun ürünleri seçebilir ve alerjik reaksiyon riskini azaltabilir. Gıdada doğru tercih bütçeye de katkı sağlar. Ayrıca, etiketlerde tüketicilere ürünlerin orijinini, sertifikasyonlarını veya organik olup olmadığını belirten bilgiler de bulunmaktadır. Bu da tüketicilerin çevresel ve etik değerlere uygun ürünleri tercih etmesini kolaylaştırır" dedi.

“ETİKET OKUMAK İSRAFI AZALTIR"

Etiket okuma alışkanlığının sağlığımızı korumanın yanında sürdürülebilir ekonomiye katkı sağladığının da altını çizen Sinem Bahçekapılı, “Etiket okuma alışkanlığı, tüketicilerin kendi sağlıklarını korumanın yanı sıra çevreyi ve toplumu etkileyen bilinçli kararlar almasında önemli bir detaydır. Bu alışkanlık, şeffaflığı teşvik eder ve daha adil, sürdürülebilir bir ekonomiye katkı sağlar” dedi. Bahçekapılı, etiketler, ürünün kalitesi, tüketim şartları bilgileri gibi önemli detayları içerir. Bu bilgiler, ürünün performansını, dayanıklılığını ve kullanım ömrünü anlamanızı sağlar. Etiketlerin doğru şekilde okunması, daha kaliteli ve raf ömrü tüketim hedeflerinize uygun ürünler seçmenize ve böylece israfı azaltmanıza yardımcı olur" diye konuştu.

“OKUMA ALIŞKANLIĞI YETERİNCE YAYGIN DEĞİL”

Türkiye’de etiket okuma alışkanlığının tüketiciler arasında yeterince yaygınlaşmadığına değinen Bahçekapılı, etiket okumanın üretici ve tüketici arasında da bir iletişim sağladığını belirterek, "Böylelikle üretici sadık müşteri kazanarak sağlıklı ve uzun ömürlü gıda üretmeye devam eder, tüketici de bütçesine uygun uzun ömürlü gıdalara daha rahat ulaşmış olur. Bilinçli tüketici bilinçli üretici demektir” dedi.

Bahçekapılı, etiket okuma alışkanlığı kazanmak için öncelikle sağlıklı beslenme ve gıda ürünlerinin içeriği hakkında bilinçlenmenin önemine vurgu yaptı.