Azerbaycan Ümummilli Lideri Haydar Aliyev’in doğuşunun 100. Yılı nedeniyle Başiskele Paşadağ’da bulunan Azerbaycan ve Türkiye Kardeşlik Hatıra Ormanına 100 fidan dikimi gerçekleştirildi. Tek millet iki devlet ülküsü Türkiye ve Azerbaycan Kardeşliğinin Kocaeli’deki nişanesi kardeşlik ormanında Azerbaycan Ümummilli Lideri Haydar Aliyev’in doğuşunun 100. Yılı nedeniyle fidan dikim töreni düzenlendi.

Başiskele Paşadağ’da bulunan Hatıra Ormanında gerçekleştirilen programa Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ve eşi Ruslan Mustafayeva, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Konsolos Zaur Allahverdizade, Muavin Konsolos Murad Balacayev ve vatandaşlar katıldı.

“100 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURUYORUZ”

Programda konuşan Başkan Vekili Soydabaş, “2021 yılında 60 dönümlük bir alan üzerinde Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin hatırası olacak bir ormanı için dikim yapmıştık. Bugün ise Azerbaycan’ın rahmetli Lideri Haydar Aliyev’in doğuşunun 100. Yılı nedeniyle 100 fidanı toprakla buluşturuyoruz. 2 devlet, tek millet ülkümüzün kıyamete kadar devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, “2023 yılı Azerbaycan Ümummilli Liderimiz Haydar Aliyev’in doğuşunun 100. Yılıdır. Bugün burada güzel bir adı taşıyan hatıra ormanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün rahmetli liderimiz için 100 fidan dikeceğiz. Haydar Aliyev, güçlü ve bağımsız Azerbaycan’ın kurucusu mimarıdır. Aliyev tüm hayatını milletinin mutlu geleceği ve güçlü Azerbaycan’ın kurulmasına adadı. Bu ona Ümummilli lider ünvanını kazandırdı. 30 yıldır Ermenistan işgalindeki topraklar Cumhurbaşkanımız İlhan Aliyev’in yönetiminde azad edilmiş, üç renkli bayrağımız kurtarılan topraklarımızda dalgalanmaktadır. Umut ediyoruz ki bu rahmetli liderimizi de sevindirmiştir. Yıllar önce Haydar Aliyev yanımızdan ayrıldı bu cismen bir ayrılıştır. Her nasihati, her sözüyle bizim her birimizin hafızasındadır. Her zaman böyle olacaktır” açıklamasında bulundu.