Bu yıl ilk defa eğitim öğretime başlayan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü çalışmalarına hızla devam ediyor. Bölümün öğretmeni Tiyatro Sanatçısı, eğitmen ve Dizi Sinema Oyuncusu Gizem Çıracı yönetiminde, dersler devam ediyor.

Öğrenciler Gizem Çıracı'nın uyarladığı bir Shakespeare Kolajı olan "Shakespeare'in Cadıları" adlı oyunu başarıyla sergiledi. Oyun davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Okulun idari personeli, öğretmen kadrosu, sanat camiasından misafirler, öğrencilerin velileri ve arkadaşlarıyla hınca hınç dolu olan salonda, seyirci oyunu soluksuz seyretti. Oyunu izlerken gözyaşlarını tutamayan seyirciler, oyunu dakikalarca ayakta alkışladı.

Oyun bitiminde Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz, öğrencileri ve oyunu tebrik eden bir konuşma yaptı. Okul Müdürü Remzi Ayaz ve Müdür Yardımcısı Nezahat Demirbaş ile beraber öğrencilere birer gül hediye etti. Ardından Okul Müdürü sahneye Gizem Çıracı'yı davet ederek çiçeğini ve teşekkürlerini iletti.

Oyunun enerjisi, öğrencilerin heyecanı ve velilerin mutluluğu oyun bitiminde herkese unutulmaz anlar yaşattı. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü gençlerin başarılı sahne performansıyla coşkuyla kutlandı.