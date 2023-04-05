Antalya’nın Manavgat ilçesindeki motosiklet kazasında sürücü başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücüye, ehliyetsiz ve alkollü olduğu gerekçesiyle 20 bin 444 TL para cezası uygulandı.

Kaza; Sorgun Bulvarı’nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Erdem Tilkioğlu’nun kullandığı 07 AVZ 300 plakalı motosiklet, sürücüsünün dikkatsizliği ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosikletle birlikte yola savrulan ve başını kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü, kask takmadığı için başından yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü belgesiz ve alkollü çıktı

Yaralanan motosiklet sürücüsünün hastanede yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlenirken, sürücü belgesinin de olmadığı bildirildi. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64, motosiklet sahibine de ehliyetsiz birisine araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplan 20 bin 444 TL para cezası uyguladı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.