Allianz Türkiye, klasik hayat sigortalarından farklı olarak yaşam kaybı riskinin yanı sıra kritik hastalık, ameliyat ve maluliyet risklerini de on yıllık süre ile teminat altına alan yeni ‘Her An Yanında Hayat Sigortası’nı hizmete sundu. Yeni ürünle sigortalılar, tedavi süresince gelişen farklı finansal ihtiyaçlarını alacakları tazminatla karşılama imkanına sahip oluyor.“Allianz Seninle” yaklaşımıyla müşterilerinin yaşamına değer katmaya devam eden Allianz Türkiye, hayat sigortaları alanında fark yaratacak yeni ‘Her An Yanında Hayat Sigortası’ ürününü hizmete sundu. Müşterilerinin hayati önemdeki birçok riskini on yıllık süre ile teminat altına alan Her An Yanında Hayat Sigortası, yalnızca yaşam kaybı teminatı sağlayan klasik hayat sigortalarına kıyasla çok daha özellikli, kapsamlı ve uzun süreli bir ürün olmasıyla öne çıkıyor. Yirmi kritik hastalığın yanında, on farklı kritik ameliyata karşı da uzun vadeli güvence sağlayan Her An Yanında Hayat Sigortası’nı yaptıran müşteriler, kritik bir hastalık teşhisi aldıklarında, ciddi bir ameliyat geçirmeleri durumunda, hastalık veya kaza sonucunda maluliyet riski yaşamaları halinde tazminat alıyorlar. Bu sayede, aldıkları tazminat ile tedavi süresince gelişen farklı finansal ihtiyaçlarını karşılayarak, bu zorlu süreçte sadece kendi sağlıklarına odaklanabiliyorlar.

Kritik hastalıkların tedavi sürecinde farklı finansal kayıplara karşı güvence sağlıyor

Allianz Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç Doğan, hayati bir sağlık sorunu yaşayan müşterileri ve ailelerini farklı finansal kayıplara karşı uzun süreli güvence altına alan yeni bir hayat sigortası geliştirdiklerini belirterek, “Ciddi bir hastalık teşhisi konulan veya ciddi bir ameliyat geçiren kişiler, sağlık giderlerinin yanı sıra pek çok farklı finansal zorluk yaşayabiliyor. Böylesine hayati bir süreçte maddi endişeler yaşamadan, ailelerini güvence altına alarak, tamamen sağlıklarına kavuşmaya odaklanabilmeleri çok önemli. Tam da bu ihtiyaca yanıt vermesi için sunduğumuz yeni hayat sigortası ürünümüzle, müşterimiz tedavi sürecinde çalışamaz ve gelir kaybı yaşarsa, alacağı tazminat ile kirasını, kredi borcunu veya çocuklarının okul masraflarını karşılayabiliyor. Tamamen tercihleri doğrultusunda finansal ihtiyaçlarını giderme imkanına sahip oluyor” diye konuştu.

Uzun süreli bir sigorta olarak on yıl boyunca devam eden Her An Yanında Hayat Sigortası’nda maluliyet teminatı da yer alıyor. Hastalık veya kaza sonucunda sürekli olarak malul kalma durumunda olan müşteriler tazminat alabilirken, vefat durumunda ise belirlenen vefat teminatı tutarında tazminat, müşterilerin belirleyeceği kişilere ödeniyor. Sigorta ürünü ayrıca kapsamlı check-up ve online diyetisyen hizmetleri de sunuyor. Yeni hayat sigortasının sağladığı vergi avantajı sayesinde, poliçe için ödenen primler yüzde 100 oranında gelir vergisi matrahından düşülebiliyor. Sigortanın teminat tutarları ise zamana karşı değerini koruması için yıldönümlerinde değiştirilebiliyor. Enflasyon oranına paralel yapılan teminat artışlarında süreç, ek bir risk değerlendirmesi talep edilmeden, kolay ve zahmetsiz bir şekilde ilerliyor.