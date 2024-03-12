Yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki kız çocuklarının yaşam boyu destekçisi olma hedefiyle “Bir Kız Gelecek” adlı kurumsal sosyal sorumluluk programını yürüten Allianz Türkiye, Kadın Dostu Markalar 2024 Farkındalık Ödülleri’nde “Eğitimde Fırsat Eşitliği” kategorisinde ödüllendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Allianz Türkiye’nin yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki kız çocuklarının yaşam boyu destekçisi olma hedefiyle geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği “Bir Kız Gelecek” kurumsal sosyal sorumluluk programı ilk ödülünü aldı. Allianz Türkiye ile Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı iş birliğinde yürütülen “Bir Kız Gelecek”, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Farkındalık Ödülleri” kapsamında, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” kategorisinde ödüle layık görüldü.

2021 yılından bu yana her yıl “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” haftasında gerçekleştirilen “Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri” programı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kurumların gerçekleştirdiği farkındalık projelerini ödüllendiriyor. Allianz Türkiye, ilk ödülünü alan “Bir Kız Gelecek” kurumsal sosyal sorumluluk programıyla 6 Şubat depremlerinden etkilenen kız çocuklarının da dahil olduğu yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki koruncukların haklarının bilincinde, özgüvenli, değer yaratan sorumlu bireyler olarak toplumda yer almalarını destekliyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından “nitelikli eğitim”, “toplumsal cinsiyet eşitliği”, “insana yakışır iş ve ekonomik büyüme” için değer yaratmayı hedefleyen uzun soluklu program, “İnsan Odağı”, “Kurum Odağı”, “Üniversite Odağı” ve “Gelişim ve İstihdam Odağı” olmak üzere dört katmandan oluşuyor. Allianz Türkiye, yeni yurt inşası ile Koruncuk Vakfı’nın kapasitesini yaklaşık iki katına çıkarmanın yanı sıra, barınma, burs, gelişim ve istihdam gibi pek çok imkân sunarak, koruncukların yaşam boyu destekçisi olmayı amaçlıyor.