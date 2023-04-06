Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Dr. Detlev Wolter, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarete Almanya Federal Cumhuriyeti Muğla Fahri Konsolosu Gülay Kaman Kaplan da eşlik ederken Başkan Aras, ziyarette Başkonsolos Dr. Wolter’a Bodrum tarihi ve ekonomik geçmişi hakkında bilgiler verdi.

Bodrum’da süngerciliğin geçmişi hakkında da detaylı bilgiler veren Başkan Aras, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı ile Tarihin Babası olarak tanınan Herodot ve Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Başkonsolos Dr. Detlev Wolter, Ege’nin incisi Bodrum’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken iki yıl önce çıkan orman yangınları ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Başkan Aras’a teşekkür etti.

Ziyarette iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yapılırken başta turizm olmak üzere ekonomik ilişkiler ve Avrupa Birliği projelerinden bahsedildi.

Heyet, Bodrum Belediye Meydanı’nda piyanist Zafer Mat’ı da dinledi.