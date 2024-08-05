Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Würzburg Müzik Üniversitesi (Hochschule für Musik Würzburg) ortaklığında 2 yıldır devam eden “Almanya-Türkiye Müzik Dersi Diyalogları” başlıklı uluslararası proje 2024 bahar dönemiyle birlikte sona erdi.ALMANYA (İGFA) - İlk kez 2022 yılında BUÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri ve Dresden Müzik Üniversitesi (Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden) müzik pedagojisi öğrencileri arasındaki değişim ile başlatılan projenin ikincisi Würzburg Müzik Üniversitesi Müzik Pedagojisi bölümü ile bu yıl yapıldı. Türkiye ile Almanya arasındaki okul ve gençlik değişimlerini teşvik etmek, gençlerin karşılaşmasını, güçlenmesini ve sosyal katılımını desteklemeyi amaçlayan proje, “Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya” (Deutsch-Türkische Jugendbrücke) tarafından ikinci kez desteklendi.

ÖĞRENCİLERE KÜRESEL BİR PERSPEKTİF KAZANDIRACAK

Çalışmalara dair bilgi aktaran BUÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezen Özeke, proje ile katılımcılara uluslararası deneyimler kazandırırken aynı zamanda eğitimde yenilikçi yaklaşımları teşvik etmeyi ve Avrupa'daki yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini güçlendirerek öğrencilere küresel bir perspektif kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Prof. Dr. Sezen Özeke; “Projemiz 12-15 Haziran 2024 tarihleri arasında Dublin’de gerçekleştirilen 31. EAS (European Association for Music in Schools – Avrupa Müzik Eğitimcileri Birliği) konferansında sunularak övgüler aldı. Yapılan sunum, EAS’ın düzenli olarak yayınladığı kitapta bir bölüm olarak yer almak üzere seçildi. Almanya ve Türkiye’den müzik öğretmen adaylarının buluşmasına olanak sağlayan proje, Yunanistan ve İspanya’daki ortak kurumlarla genişlemeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.